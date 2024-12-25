AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, teğmenler soruşturması nedeniyle emekli askerleri eyleme çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu’na tepki gösterdi. Konuya ilişkin A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir siyasi partinin genel başkanı ve söylediği her çağrı siyasi nitelik taşımaktadır. Demek ki kendisi siyasi bir miting planlıyor. CHP vesayeti canlandırmak peşinde." ifadelerini kullandı.

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