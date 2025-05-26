AK Parti sözcü Çelik: "Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin en üst karar organı olan MKYK üyelerini topladı. Kritik MKYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, "Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği söylemlerinin hiçbir geçerliliği yok. Herhangi bir pazarlık yapılmıyor. Vatandaşlarımızın ortak yaşamı çerçevesinde, terörü gündemimizden çıkarmaktır. Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

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