AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından olay yerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar... .

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