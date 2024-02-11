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AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 11.02.2024 10:30
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından olay yerine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar... .
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Yeni görüntüler ortaya çıktı
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