AK Parti milletvekili COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti | İmran Kılıç kimdir?

Son dakika haberi: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber sosyal medya hesabı üzerinden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ: AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Kılıç, bir süredir koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüyordu.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURDU

Milletvekili Kılıç'ın vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş milletvekili, ilim ve irfan adamı değerli ağabeyimiz İmran Kılıç, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti." ifadelerine yer verdi.

Kılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Koca, ailesine, dostlarına ve Kahramanmaraş halkına başsağlığı diledi.

İMRAN KILIÇ KİMDİR?

1957 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlkokul,ortaokul ve İmam-Hatip Lisesini aynı ilde bitirdi. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Askerliğini yedek subay olarak İstanbul'da yaptı.

Birçok ilçe ve illerde, ilçe ve il müfütüsü olarak görev yaptı. İrşad ve idarecilik görevlerinin yanında, eğitim öğretim faaliyetlerini de sürdürdü, yurtdışı görevlerinde bulundu. Birçok gazete, dergi ve sitelerde yazı ve şiirleri yayınlandı. Radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Konferans ve panellere konuşmacı olarak katıldı.

Evli ve üç çocuk babası olup, Arapça bilmektedir.

Kılıç, 18 Kasım 2021 tarihinde COVID-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti.