15 Şubat 2022, Salı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini de paylaştı. İşte detaylar...