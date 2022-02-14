15 Şubat 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.02.2022 23:09
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini de paylaştı. İşte detaylar...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den A Haber'e özel açıklamalar
Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı?
Zamlı indirim oyunu! Marketler hafta sonu ne yaptı?
Sedat Yabalak’ın şehadetinin 1. Yılı
Sedat Yabalak'ın şehadetinin 1. Yılı
Yazıcıoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme!
Yazıcıoğlu davasıyla ilgili yeni gelişme!
Resmi törenle karşılama!
Resmi törenle karşılama!
Türkiye-BAE ilişkileri neden önemli?
Türkiye-BAE ilişkileri neden önemli?
Bakan Özer: 60 yıllık özlem sona erdi
Bakan Özer: 60 yıllık özlem sona erdi
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10'a yükseldi
HDP 6’lı toplantının neresinde olacak?
HDP 6'lı toplantının neresinde olacak?
PKK’ya ’’Eren Kış-25’’ operasyonu!
PKK'ya ''Eren Kış-25'' operasyonu!
OGS ile ilgili flaş karar!
OGS ile ilgili flaş karar!
Sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Daha Fazla Video Göster