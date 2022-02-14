AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'ta Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki Tarım Kredi marketlerinde fiyatların daha da düşeceğinin altını çizerken, 2022 yılının sonuna ilişkin enflasyon tahminini de paylaştı. İşte detaylar...