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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'dan A Haber'de önemli açıklamalar

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Giriş: 01.06.2022 22:22
Güncelleme:01.06.2022 22:23
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç’ta Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair Ala, "Teröre kucak açan hangi ülke olursa olsun veto yer." mesajını verdi. Türkiye'de dün yaşanan olaylar hakkında da yorumlarda bulunan Efkan Ala, Galata’da 'kendini ateşe verme' olayını örnek vererek, “Arkasında provokasyon var mı, yok mu? Buna bakmak lazım. Bana göre provokatif anlayış vardır ve bunlar ortaya çıkarılmalıdır.” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan'ın Yunanistan'a karşı net tutumuna değinen Ala, Yunanistan'ın F-16'lar üzerinden ABD'ye ‘Türkiye'nin engellenmesi’ adımı, Ege ve Akdeniz'deki tutumu üzerinden yaptıklarını ise “diplomatik yankesicilik” olarak niteledi. Ayrıca Ala, TİP'li vekillerin köprüde pankartlı gezi provokasyonuna da tepki gösterdi.
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