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AK Parti Denizli adayı Osman Zolan oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 15:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını tek tek açıkladı. AK Parti Denizli adayı Osman Zolan oldu.
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AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Denizli adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Düzce adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çankırı adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti Çanakkale adayı...
AK Parti’nin Bursa adayı...
AK Parti'nin Bursa adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bitlis adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Bingöl adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Balıkesir adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Aydın adayı...
AK Parti Artvin adayı
AK Parti Artvin adayı
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