AK Parti binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltında

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı’na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, “İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.

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