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AK Parti binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltında

AK Parti binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 21:42
Muğla’nın Fethiye ilçesinde gün gece AK Parti İlçe Teşkilatı’na taşlı saldırı düzenleyen saldırgan, yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Öte yandan AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, saldırıya uğrayan ilçe teşkilatında incelemelerde bulundu. Laçin, “İstihbarat birimlerimiz çok sıkı çalışıyor. Gözaltındaki kişinin ifadesi alınacak, savcılığa sevk edilecek" dedi.
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AK Parti binasına taşlı saldırı! Şüpheli gözaltında
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