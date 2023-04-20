AK Parti binasına silahlı saldırı! Saldırgan yakalandı

Son dakika haberi... AK Parti binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adana Çukurova ilçe binasına yapılan saldırı sonrası AK Parti'den açıklama geldi. AK Partili Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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