AK Parti binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adana Çukurova ilçe binasına yapılan saldırı sonrası AK Parti'debn açıklama geldi. AK Partili Erkan Kandemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.