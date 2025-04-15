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AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın

AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 17:57
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Partili üyeler "İBB'deki yolsuzluk iddiaları araştırılsın, komisyon kuralım" dedi. CHP’li meclis üyeleri ise bu karara ret oyu verdi. Mecliste konuşulan bir başka konu da İBB'nin mevcut mali durumuydu. CHP yönetimindeki İBB’nin güncel borcunun 264 milyar lira olduğu ortaya çıktı.
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AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın
AK Parti: Araştırılsın - CHP: Araştırılmasın
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