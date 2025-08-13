13 Ağustos 2025, Çarşamba

AK Parti 24 yaşında! 2001 Türkiye'sinde nasıl bir atmosfer hakimdi?

AK Parti 24 yaşında! 2001 Türkiye'sinde nasıl bir atmosfer hakimdi?

Giriş: 13.08.2025 17:40
14 Ağustos 2001… Türkiye, ekonomik krizin, siyasi istikrarsızlığın ve vesayet tartışmalarının gölgesinde yeni bir siyasi güçle tanıştı. “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla yola çıkan AK Parti, 24 yılda hem iç politikada hem de dış politikada Türkiye’nin yönünü değiştirdi. Kuruluş sürecinde zorlu engelleri aşan parti, geride bıraktığı çeyrek asra yakın sürede ülkenin siyasi, ekonomik ve diplomatik rotasına damga vurdu. Şimdi, AK Parti’nin hangi şartlarda kurulduğuna, hangi mücadeleleri verdiğine ve Türkiye’de neleri değiştirdiğine yakından bakıyoruz.
