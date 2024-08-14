14 Ağustos 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi | ANALİZ
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 23'üncü yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 23 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla türk siyasetine damgasını vurdu. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin başarılarla dolu 23 yılını anlatan analiz haberimiz...