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AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi | ANALİZ

AK Parti 23 yaşında! İşte 23 yıllık başarı hikayesi | ANALİZ

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.08.2024 08:49
14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 23'üncü yaşını kutluyor. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 23 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla türk siyasetine damgasını vurdu. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin başarılarla dolu 23 yılını anlatan analiz haberimiz...
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