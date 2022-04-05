05 Nisan 2022, Salı
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Ağıralioğlu Meral Akşener ile görüşecek mi?
Meral Akşener tarafından başkanlık divanındaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, karara çok sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş." dedi. Peki Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ile görüşecek mi? Başkent kulislerinde neler konuşuluyor? A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.