Ağıralioğlu Meral Akşener ile görüşecek mi?

Meral Akşener tarafından başkanlık divanındaki görevinden alınan Yavuz Ağıralioğlu, karara çok sert tepki gösterdi. Ağıralioğlu, "FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş." dedi. Peki Yavuz Ağıralioğlu, Akşener ile görüşecek mi? Başkent kulislerinde neler konuşuluyor? A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN