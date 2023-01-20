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Afrin'de 3 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Giriş: 20.01.2023 12:19
Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Afrin Suriye görev gücü ekiplerinin ortak operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'e gönderdiği yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi.
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Afrin’de 3 kilo patlayıcı ele geçirildi
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