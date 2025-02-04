04 Şubat 2025, Salı
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Afetin vurduğu Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de anlattı
Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin merkez üstü Kahramanmaraş'ta 2 yılda ne değişti? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.