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Afetin vurduğu Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber’de anlattı

Afetin vurduğu Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.02.2025 14:22
Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin merkez üstü Kahramanmaraş'ta 2 yılda ne değişti? A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Afetin vurduğu Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı? Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber’de anlattı
Kahramanmaraş’ta 2 yılda neler yapıldı?
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