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Afet bölgesine 8 milyar TL yatırım!  Savunma Sanayii Başkanlığı hangi ile hangi yatırımı yapacak?

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 10:56
Savunma Sanayii Başkanlığı deprem bölgesinde 8 milyar liralık yatırımların temelini atmaya başladı. Hangi ilde hangi dev yatırımlar hayata geçiyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri BaTış türel'in konuğu Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir anlattı.
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