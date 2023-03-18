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AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 15:56
6 Şubat depremlerinin ardından afetzedelere destek olmak amacıyla düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında 115 milyar 146 milyon Türk lirası toplanması taahhüt edilmişti. Ancak bugüne kadar, bin bir bahane öne sürülerek sadece 74 milyar 200 milyon lirası hesaplara yatırıldı. "Sözde Bağışçılığın" cezası ise ifşa olacak. Parasını söz verdiği halde yatırmayanlar, Türkiye kamuoyuna duyurulacak.
AFAD sözde bağışçıları ifşa edecek
AFAD "sözde bağışçıları" ifşa edecek
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