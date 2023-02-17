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AFAD kampına güneş panelleri kuruldu

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 16:45
ASPİLSAN, Kahramanmaraş'taki AFAD kampına güneş panelli hibrit sistem kurdu. Bu sayede 850 deprem çadırına enerji sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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