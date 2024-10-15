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AFAD duyurdu! Antalya'da deprem

AFAD duyurdu! Antalya'da deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 20:42
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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