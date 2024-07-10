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Adnan Oktar’ın cezası onandı! Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapsi kesinleşti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 18:08
Yargıtay 1. ceza dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında verilen cezaları onadı. Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel anlattı. İşte detaylar…
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