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Adnan Menderes’in son günü! İdama götürüleceği Menderes’ten nasıl gizlendi?

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 14:47
Altmış yıl önce bugün Türkiye'de bir demokrasi katliamı yaşandı. Başbakan Adnan Menderes, idam edildi. Üstelik, infazı kendisinden son ana kadar saklanarak. Bir pazar sabahı, saat 07:00'de Yassıada'da alıkonulduğu odada pijamalarıyla otururken geldi darbeci infaz timi. Yüzüne gülümseyerek fotoğraflarını çekerek alıp götürdüler onu. İşte, hayatının son anlarında bile beyefendiliğini elden bırakmayan devlet adamı Adnan Menderes'in son günü.
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