Adnan Menderes’in son günü! İdama götürüleceği Menderes’ten nasıl gizlendi?

Altmış yıl önce bugün Türkiye'de bir demokrasi katliamı yaşandı. Başbakan Adnan Menderes, idam edildi. Üstelik, infazı kendisinden son ana kadar saklanarak. Bir pazar sabahı, saat 07:00'de Yassıada'da alıkonulduğu odada pijamalarıyla otururken geldi darbeci infaz timi. Yüzüne gülümseyerek fotoğraflarını çekerek alıp götürdüler onu. İşte, hayatının son anlarında bile beyefendiliğini elden bırakmayan devlet adamı Adnan Menderes'in son günü.

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