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Adli tatil yarın başlıyor! Adli yıl 1 Eylül’de başlayacak

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Giriş: 19.07.2023 15:24
Güncelleme:19.07.2023 15:27
Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak. Yeni adli yıl ise 1 Eylül Cuma günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. İşte detaylar….
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