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Adaylık düğümü! Resmi canlı yayında çizdi: Makasçı şoför Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabusu: Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş...

A Haber
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Giriş: 10.12.2021 13:10
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi devam ediyor. Sürekli erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci Yazar Ali Saydam, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.​
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