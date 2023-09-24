Adana’da feci ölüm! Kimyasal atık havuzuna düşen 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde kimyasal atık havuzuna düşen iki işçi olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Bir işçi hayatını kaybederken diğeri işçi de yaralı kurtarıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.