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Adana merkezli 4 ilde düzenlenen çete operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen çete operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 08:54
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Kuyu-17' operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.
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