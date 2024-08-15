Adana merkezli 4 ilde düzenlenen çete operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Kuyu-17' operasyonlarında; elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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