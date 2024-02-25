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Adana Başkan Erdoğan'ı bekliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.02.2024 13:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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