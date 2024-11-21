Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan flaş açıklamalar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, dün Meclis'te CHP'li vekillerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı engellemeye çalışarak provokasyon yapmasıyla ilgili "Demokrasilerde bu tür fiili saldırılara yer yoktur. Yaşananları kabul etmek mümkün değil." dedi. Yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili de konuşan Tunç, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı korumamız lazım." dedi.

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