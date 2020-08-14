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Adalet Bakanı Gül: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den dışlama girişiminin uluslararası hukukta yeri yoktur

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Giriş: 14.08.2020 13:23
Güncelleme:14.08.2020 13:27
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır."

Adalet Bakanı Gül: "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur

Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur.

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