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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı! Yıkılan binaların sorumlularına af yok: 184 kişi tutuklandı

A Haber
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Giriş: 25.02.2023 15:21
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem nedeniyle yıkılan binaların sorumluları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ konuşmasında "79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı" dedi. Bakan Bozdağ ayrıca; delil tespiti yapılmayan hiçbir enkazın kaldırılmadığını açıkladı.
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184 kişi tutuklandı
"184 kişi tutuklandı"
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