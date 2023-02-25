25 Şubat 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı! Yıkılan binaların sorumlularına af yok: 184 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ deprem nedeniyle yıkılan binaların sorumluları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ konuşmasında "79'u müteahhit 184 kişi tutuklandı" dedi. Bakan Bozdağ ayrıca; delil tespiti yapılmayan hiçbir enkazın kaldırılmadığını açıkladı.