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02.12.2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den 'Ayşe Tuba Arslan' açıklaması

Eskişehir'de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın yaptığı her şikâyetin savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Ayşe Tuba Arslan korunmak yerine katili olan eski eşiyle uzlaştırılmaya çalışıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün yaptığı açıklamada "İhmaller inceleniyor, gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.
Adalet Bakanı Gülden Ayşe Tuba Arslan açıklaması ADALET BAKANI GÜL'DEN AYŞE TUBA ARSLAN AÇIKLAMASI

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