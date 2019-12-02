BİZE ULAŞIN
02.12.2019
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den 'Ayşe Tuba Arslan' açıklaması
Eskişehir'de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın yaptığı her şikâyetin savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Ayşe Tuba Arslan korunmak yerine katili olan eski eşiyle uzlaştırılmaya çalışıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün yaptığı açıklamada "İhmaller inceleniyor, gerekli yaptırımları uygulayacağız" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.