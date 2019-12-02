Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuba Arslan açıklaması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan hakkında, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.
Eskişehir'de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın yaptığı her şikâyetin savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Ayşe Tuba Arslan korunmak yerine katili olan eski eşiyle uzlaştırılmaya çalışıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır." dedi.
İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım.
ARAMIZDA OLABİLİRDİ
Ayşe Tuba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi.
HSK GEREKENİ YAPACAK
Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır."
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