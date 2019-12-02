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Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuba Arslan açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
KOCASI KATLETMİŞTİ! BAKAN GÜL'DEN FLAŞ SÖZLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eşi tarafından öldürülen hakkında, "Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Bu feryadı işitmeyen uygulama tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

'de eski eşi tarafından başına satırla vurularak öldürülen 'ın yaptığı her şikâyetin savcılık tarafından uzlaştırma bürosuna gönderildiği ortaya çıktı. Ayşe Tuba Arslan korunmak yerine katili olan eski eşiyle uzlaştırılmaya çalışıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bu feryadı işitmeyen uygulama tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır." dedi.

İşte Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım.

ARAMIZDA OLABİLİRDİ

Ayşe Tuba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi.

HSK GEREKENİ YAPACAK

Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır."

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