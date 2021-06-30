Adaları çöp sardı! Büyükada’da 21 yıldır değişmeyen manzaraya vatandaşlar isyan etti

İstanbul Büyükada'da yaklaşık 1 aydır kaldırılmayan çöpler vatandaşları isyan ettirdi. Çöplerden çıkan kokular turistlerin vazgeçilmezi Büyükada'yı sararken bölge halkının CHP'li İBB'ye tepkisi sürüyor. A Haber ekipleri çöp yığınlarının oluştuğu büyükadaya gitti oluşan manzarayı yerinde görüntüledi.

Dayanılmaz kötü kokular, sokak ve caddelerde oluşan çöp dağları. Bu görüntüler 90'lı yılların CHP belediyeciliğine ait. Vatandaşlar ise isyanda.

Türkiye'yi 90'lı yılların CHP yönetimiyle adeta çöp sarmıştı. Aradan tam 21 yıl geçti ama manzara değişmedi. Burası Prens Adaları olarak da bilinen İstanbul açıklarındaki en büyük ada.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

CHP'li başkanın yönetiminde olan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Büyükada adeta çöplüğe döndü. Bölgedeki çöplerin yaydığı koku halk sağlığını tehdit eden bir boyuta ulaştı. Vatandaşlar duruma çözüm üretmeyen ilçe ve büyükşehir belediyesine tepkili.

CHP'nin Büyükada'yı çöplüğe çevirmesine ünlü isimler de tepki gösterdi. Oyuncu Bade İşçil sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşıma İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.

İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Çöplüğe dönen Büyükada'ya bu yıl turizmcilerin de ilgi göstermediği görülüyor.