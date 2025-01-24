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Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı! Eşi ve çocuklarını son yolculuğa uğurladı

Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı! Eşi ve çocuklarını son yolculuğa uğurladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 18:46
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Camdan atlaması sonucu vücudunda kırıklar oluşan gözü yaşlı baba Boduroğlu, ailesini yalnız bırakmadı. Anne ve çocukları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
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Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı! Eşi ve çocuklarını son yolculuğa uğurladı
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
Acılı baba vücudundaki kırıklarına aldırmadı!
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