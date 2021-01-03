Türkiye'de toplumun birlik ve beraberliğine yönelik en büyük saldırılardan biri 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşandı. HDP'nin çağrısı üzerine sokağa çıkan PKK/PYD yandaşları 35 ilde kamu binalarını kundakladı ev ve iş yerlerini yakıp yıktı, Diyarbakır'da Yasin Börü ile birlikte kurban eti dağıtan Hasan Gökgöz de katledilen siviller arasındaydı. Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine harekete geçen terör sempatizanlarınca oğlu katledilen baba Mehmet Gökgöz yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayından anlattı. Baba Gökgöz, AİHM'in (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) Selahattin Demirtaş hakkında serbest bırakılsın kararına destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "6 yaşında torunum babasına hasret kaldı. Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum eğer Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine ona özgürlük isteyebilir miydin?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde sokak olayları başladı.

PKK/PYD yandaşları yakıp yıkmakla kalmamış katliamlara da girişmişti.

Evladı vahşice katledilen baba Mehmet Gököz A Haber yayınına katıldı. Neden hedef alındıklarını anlattı.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞ TERÖRİSTİR"

Acılı baba Mehmet Gököz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi. Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. Selahattin Demirtaş'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Baba Gököz, Demirtaş'a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. "Sayın Kılıçdaroğlu senin de oğlun var sana sesleniyorum. Acaba Selahattin Demirtaş senin oğlunu şehit etseydi yine böyle barış madalyası takar mıydı Demirtaş'a?" diye sordu.