- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Acılı baba A Haber'de Kılıçdaroğlu'na seslendi: Eğer Selahattin Demirtaş senin oğlunu öldürseydi yine özgürlük ister miydin?
6-8 Ekim 2014 tarihinde HDP'nin çağrısı üzerine 35 ilde sokak olayları başladı.
PKK/PYD yandaşları yakıp yıkmakla kalmamış katliamlara da girişmişti.
Evladı vahşice katledilen baba Mehmet Gököz A Haber yayınına katıldı. Neden hedef alındıklarını anlattı.
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ BAŞ TERÖRİSTİR"
Acılı baba Mehmet Gököz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına tepki gösterdi. Baba Gökgöz, "Benim torum 6 yaşında baba hasreti çekiyor. Mezarının başına gidip 'benim babam burada, babamı PKK şehit etti'. diyor. Selahattin Demirtaş'ın emriyle harekete geçenler benim evladımı öldürdü. Onlar Kur'an-ı Kerim yaktı. Eğer Demirtaş terörist değilse kimse terörist değildi. Selahattin Demirtaş baş teröristir." ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.
Baba Gököz, Demirtaş'a destek açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki gösterdi. "Sayın Kılıçdaroğlu senin de oğlun var sana sesleniyorum. Acaba Selahattin Demirtaş senin oğlunu şehit etseydi yine böyle barış madalyası takar mıydı Demirtaş'a?" diye sordu.