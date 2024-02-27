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ABD’nin teröre karşı savaş paravanı! İşte ABD’nin işkence hapishaneleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 13:04
Amerika Birleşik Devletleri, 11 Eylül saldırılarının ardından "teröre karşı savaş" başlatmış ardından da El Kaide ve Taliban ile ilişkili gördüğü kişiler için yurt dışında hapishaneler kurmuştu. Peki ABD'nin insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmediği o hapishaneler hakkında neler biliyoruz? Perspektifte ABD'nin işkence hapishanelerini ele aldı.
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İşte ABD’nin işkence hapishaneleri
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