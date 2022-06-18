18 Haziran 2022, Cumartesi
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ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye'nin yaşanan sorunda haklı olduğunu ifade ederken "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor." dedi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin bölgede haklarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.