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ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf

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Giriş: 18.06.2022 21:47
ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Türkiye'nin yaşanan sorunda haklı olduğunu ifade ederken "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor." dedi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin bölgede haklarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye Yunanistan ile olan gerginlikte haklı olan taraf
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