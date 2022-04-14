ABD’li kongre üyesi: İmamoğlu ile görüştük! İmamoğlu-Keating görüşmesi tepki çekti

ABD'li Kongre Üyesi Bill Keating, Türkiye'nin batı rotasına sokulması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüldüğünü açıkladı. Açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Görüşme İstanbullular başta olmak üzere birçok farklı kesimin tepkisini çekti.

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