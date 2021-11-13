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ABD’li eski komutan Ben Hodges A Haber’e konuştu: ABD YPG’ye silah desteğini sonlandırmalı

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 16:31
ABD, Akdeniz'de konuşlu 6'ncı filoya ait iki savaş gemisini Karadeniz'e geçirdi. Rus donanması, Karadeniz'de düşman hedeflerini vurma tatbikatı yaptı. Washington-Moskova hattı yeniden kızıştı. ABD’nin eski Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, bölgedeki gerilimi A Haber'e değerlendirdi.
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ABD’li eski komutan Ben Hodges A Haber’e konuştu: ABD YPG’ye silah desteğini sonlandırmalı
ABD’li eski komutan Ben Hodges A Haber’e konuştu: ABD YPG’ye silah desteğini sonlandırmalı
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