ABD'li emekli albay Macgregor ülkesinin planlarını itiraf etti: Türkiye'ye saldırması için PKK'yı hazırlıyoruz

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor, sosyal medyada katıldığı bir programda, İran-İsrail gerilimi ve Türkiye'nin pozisyonu hakkında açıklamalar yaptı. Macgregor bu sırada bir itirafta da bulundu. "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" dedi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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