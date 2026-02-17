CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’nin daveti üzerine bugün Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. 11 yıl aradan sonra Etiyopya’ya giden Erdoğan’ın programında, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler, Somaliland meselesi ve ticari iş birlikleri gibi konuların görüşülmesi öngörülüyor. Resmi ziyarette Başkan Erdoğan, Etiyopya’da düzenlenen törenle karşılandı.

