30 Haziran 2022, Perşembe
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ABD’den Türkiye’ye F-16 desteği! Pentagon: Türkiye’ye f-16 satışını destekliyoruz
ABD'nin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planına Washington'dan tam destek geldi. Pentagon, Türk savunmasının güçlü bir NATO anlamına geldiğini ifade etti. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de, F-16 satışına destek verdiğini belirtti. NATO'nun bölgesel güvenliği konusunda Türkiye'nin kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekti.