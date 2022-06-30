ABD’den Türkiye’ye F-16 desteği! Pentagon: Türkiye’ye f-16 satışını destekliyoruz

ABD'nin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etme planına Washington'dan tam destek geldi. Pentagon, Türk savunmasının güçlü bir NATO anlamına geldiğini ifade etti. ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de, F-16 satışına destek verdiğini belirtti. NATO'nun bölgesel güvenliği konusunda Türkiye'nin kilit öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

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