ABD'den ''Türkiye'' açıklaması | ''Biden yönetimi Türkiye ile işbirliği arayışında''

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarının ardından açıklama yaptı. "Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır. "dedi. O açıklamanın ayrıntılarını ABD’den araştırmacı akademisyen Bülent Yavuz canlı yayında aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamalarını Araştımacı Akademisyen Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında aktardı. Ned Price'ın sözleri ise şöyleydi: Biden yönetimi ortak öncelikler üzerinde Türkiye ile iş birliği yapma arayışındadır ve bir NATO müttefikimiz olarak herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için diyalog yolunu kullanmaya devam edeceğiz. Önümüze bakmanın en iyi yolunun, ortak çıkar alanlarında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile pek çok ortak çıkarımız olduğunu biliyoruz. Öte yandan Price, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ın halen görevine devam ettiğini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarını gördüklerini ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygı konusunu küresel anlamda dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.