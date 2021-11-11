ABD'den PKK/YPG'ye yalanlama! Canlı yayında çarpıcı değerlendirme: ABD devekuşu gibi kafayı kuma gömmüş!

Son dakika haberi... ABD'den PKK/YPG'ye yalanlama geldi. Pentagon Sözcüsü, "Ortaklığımız sadece DEAŞ ile mücadeleye dayalı" açıklamasını yaptı. Peki Suriye'de yeni harekat olacak mı? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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