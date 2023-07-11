ABD’den flaş “F-16” açıklaması! ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Biden, kongre ile istişare içinde ilerlemeyi planlıyor

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakan ABD yönetiminden kritik bir açıklama daha geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Biden'ın, F-16'ların Türkiye'ye transferi konusunda ABD Kongresi ile istişare içinde ilerleyeceğini söyledi.

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