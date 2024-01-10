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ABD’de 5 uçakta gevşek cıvata sorunu! Tarihin en sorunlu uçağı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 09:59
Amerika Birleşik Devletleri'nde seyir halindeki uçağın kapısının kopmasının ardından yapılan incelemelerde 5 Boeing 737 max 9 tipi uçağın civatalarının gevşek olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan uçaktan kopan uçak bir evin bahçesine düşerken, uçaktaki yolcuya ait bir telefon ise 16 bin fitlik düşüşten çizik bile almadı.
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