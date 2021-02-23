ABD ordusuna ait büyük bir kargo gemisinin çarşamba günü Dedeağaç'a ulaşması bekleniyor. ABD, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine sevkiyatıyla Balkan ülkelerine 1800 zırhlı araç ve 145 helikopter gönderilmesi planlanıyor. Peki bu hazırlık ne için? Yunanistan sınırımıza neden silah yığıyor? ABD Yunanistan'a neden yığınak yapıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tulça, "Yunanistan ABD ile olan birlikteliğinden istifade edip NATO aracılığıyla kendilerince Türkiye'ye mesaj vermek istiyorlar"

ABD ordusuna ait büyük bir kargo gemisinin çarşamba günü Dedeağaç'a ulaşması bekleniyor. ABD, Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesine sevkiyatıyla Balkan ülkelerine 1800 zırhlı araç ve 145 helikopter gönderilmesi planlanıyor. Peki bu hazırlık ne için? Yunanistan sınırımıza neden silah yığıyor? ABD Yunanistan'a neden yığınak yapıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DEDEAĞAÇ'TA NEYİN HAZIRLIĞI YAPILIYOR?

Tulça, "Bu konunun 3 boyutu var. Birinci boyutu Türk – Yunan askeri dengesi, Türk – Yunan askeri karşılaştırmaları. Bir diğeri yaklaşmakta olan yakınlaşmakta olan Yunanistan – ABD ilişkileri. Üçüncüsü de NATO nezdinde ABD'nin Karadeniz'e mümkün olduğu kadar nüfuz etme gayretleri. Bulgaristan Romanya tabii daha uygun gözükse de iki NATO ülkesi olsalar da liman avantajı açısından Kuzey Ege Dedeağaç limanına Yunanistan'dan başlayacak bir askeri yüklemenin başlangıcı olduğu anlaşılıyor. Yunanistan ABD ile olan birlikteliğinden istifade edip NATO aracılığıyla kendilerince Türkiye'ye mesaj vermek istiyorlar" şeklinde konuştu.