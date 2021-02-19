F-16'lar korkuttu Yunanistan "Türkiye çok güçlü" dedi

"Yunan kanatları"nın sayısal olarak Türkiye'nin gerisinde olduğunu belirten Yunan basını şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, 267 adet F-16 savaş uçağıyla sayısal olarak çok daha güçlü. Kendi savunma sanayisine ve çok dikkat çekici insansız uçak filosuna sahipler. Ülkemizin sahip olduğu insansız uçaklardan elbette üstün."