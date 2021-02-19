19 Şubat 2021, Cuma
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F-16'lar korkuttu Yunanistan "Türkiye çok güçlü" dedi

'nin askeri alandaki gelişimi karşısında korkudan Avrupa, ABD ve İsrail'e sığınan Yunanistan, Türk F-16'larını konuşuyor. Türkiye'nin kara ve hava kuvvetlerini manşetlere taşıyan Yunan basını, "Türkiye çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2021
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F-16'lar korkuttu Yunanistan Türkiye çok güçlü dedi

Türk savunma sanayisinde F-16 uçaklarının yapısal ömrünün 12 bin saate çıkarılma çalışmalarının başlatılmasıyla Türk hava kuvvetlerinin ana vurucu unsuru olan Türk F-16'ları Yunan basınında yeniden gündeme geldi.

Yunan basını, "Hangi Hava Kuvvetleri daha güçlü?" başlığıyla ve Yunanistan hava gücünün karşılaştırıldığı bir grafik yayımladı.

"Yunan kanatları"nın sayısal olarak Türkiye'nin gerisinde olduğunu belirten Yunan basını şu ifadelere yer verdi: "Türkiye, 267 adet F-16 savaş uçağıyla sayısal olarak çok daha güçlü. Kendi savunma sanayisine ve çok dikkat çekici insansız uçak filosuna sahipler. Ülkemizin sahip olduğu insansız uçaklardan elbette üstün."

Star'ın haberine göre bölgenin çok gergin olduğunun da altını çizen Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı askeri güç dengesi sağlamaktan başka seçeneği olmadığını belirtti.

"KURTARICI ARAMA NOKTASINA GELDİK"

Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, "Türkiye karşısında yurtdışında kurtarıcı arama noktasına geldik" ifadelerini kullandı.

TÜRK F-16'LARININ YAPISAL ÖMRÜ 12 BİN SAATE ÇIKARILIYOR

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Demir, uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildiğini aktardı.

Demir, "TUSAŞ tarafından yürütülen projeyle hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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