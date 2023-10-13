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ABD uçak gemiz Doğu Akdeniz’de! Abdulhamit Han’ın bir kaç mil açığına demirledi

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 16:50
ABD uçak gemisi Doğu Akdeniz'e ulaştı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından sonra Doğu Akdeniz'e yönlendirme kararı aldığı USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubunun bölgeye ulaştığını açıkladı. Gemi, Türkiye'nin sondaj gemisi Abdulhamit Han’ın bir kaç mil açığına demirledi.
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