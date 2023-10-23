ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar: Afganistan'a 1 yılda atılan bomba gazze'ye 10 günde atıldı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı üyesi İlhan Omar, Gazze'de yaşanan acılara sessiz kaldığı ve iki yüzlü bir tavır sergilediği gerekçesiyle Batı'ya tepki gösterdi, "Afganistan'da 1 yılda kullanılan bomba, Gazze'de 10 günde kullanıldı." dedi.

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