23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar: Afganistan'a 1 yılda atılan bomba gazze'ye 10 günde atıldı

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Omar: Afganistan'a 1 yılda atılan bomba gazze'ye 10 günde atıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 16:37
ABD Temsilciler Meclisi'nin Somali asıllı üyesi İlhan Omar, Gazze'de yaşanan acılara sessiz kaldığı ve iki yüzlü bir tavır sergilediği gerekçesiyle Batı'ya tepki gösterdi, "Afganistan'da 1 yılda kullanılan bomba, Gazze'de 10 günde kullanıldı." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’li siyasetçi: İnsanlığınız nerede kaldı?
ABD'li siyasetçi: İnsanlığınız nerede kaldı?
Gazze’de salgın hastalıklar başladı
"Gazze’de salgın hastalıklar başladı"
Devlet-millet Müslüman soykırımında!
Devlet-millet Müslüman soykırımında!
Refah Sınır Kapısı’nda hareketlilik
Refah Sınır Kapısı’nda hareketlilik
Katiller askeri sevkiyatı artırdı
Katiller askeri sevkiyatı artırdı
Katil İsrail’de gözler güney sınırında!
Katil İsrail’de gözler güney sınırında!
Gazze’de patlama anı böyle kaydedildi
Gazze’de patlama anı böyle kaydedildi
Lübnan’a yıkarız tehdidi
Lübnan'a "yıkarız" tehdidi
Bir annenin en zor vedası!
Bir annenin en zor vedası!
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
MHP’den Gazze videosu
MHP'den "Gazze" videosu
Rusya’dan İran’a kritik ziyaret!
Rusya'dan İran'a kritik ziyaret!
Daha Fazla Video Göster